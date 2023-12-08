20- İSTANBULSPOR: 8
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2023/24 sezonu 15. hafta)
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Okan Buruk'un öğrencileri puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 08.12.2023- 22:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023- 22:12
19- ALANYASPOR: 11
18- SAMSUNSPOR: 11