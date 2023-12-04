Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler maçtan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Maçta gol perdesini ev sahibi ekipte 17. dakikada Sebastian Szymanski açtı.
İrfan Can Kahveci ise 42. dakikada attığı şık golle farkı 2'ye çıkardı.
EMS Yapı Sivasspor'da 50. dakikada Rey Manaj'ın attığı golle farkı 1'e indirdi.
Sonrasında ise Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı sahneye çıktı.
Edin Dzeko, karşılaşmanın 68.dakikasında takımının 3.golüne imza attı.
Yıldız oyuncu 75. dakikada ise takımının son golünü atarak maçın skorunu tayin etti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 37'ye yükseltti.
EMS Yapı Sivasspor ise 15 puanda kaldı.
FENERBAHÇE LİGDE 11.GALİBİYETİNİ ALDI
Trendyol Süper Lig'de 12. haftada evinde Trabzonspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 13. haftada ise deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalmıştı.
Evinde EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçen Kanarya, ligde 11. galibiyetini elde etti.