25 Temmuz 2023'te kariyerini noktalandıran FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet'e konuşan Palabıyık, düdüğünü asma sürecini anlattı.
Ali Palabıyık resmen açıkladı! "O maç benim kariyerimi bitirdi"
FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık dikkat çeken açıklamalarda bulundu, Palabıyık, kariyerini bitiren karşılaşmayı ve düdüğünü asma sürecini paylaştı. İşte detaylar...
"TEŞEKKÜR PLAKETİNİ KABUL EDEMEZDİM"
"MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'na 'TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin beni kadroda tutmak istemediğini, eğer kendisine böyle bir baskı gelirse gereğini yapacağımı' belirttim. Nihayetinde 'TFF bünyesinde bana bakışın olumlu olmadığını' söyledi ve FIFA hakemi olarak istifamı gönderdim. Bu karar TFF'de paylaşıldıktan sonra MHK başkanı sezon başı seminere davet ederek, TFF başkanının teşekkür plaketi vereceğini söyledi. TFF başkanının çevresinin etkisinde kalarak, güvenmediği ve hakemliği bıraktırdığı birine "Türk futboluna katkılarınız için teşekkür ederiz" diyerek plaket vermesini kabul etmem söz konusu olamazdı."
"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Ali Palabıyık, "Tahkim Kurulu'nda Ferhat Başkan benimle alakalı olarak "Aile dostumdur, severim, kardeşim gibidir. Hala öyle midir bilmiyorum ama" dedi. Kendisine şu soruyu sordum: "Benim ne ahlaksızlığımı gördünüz de bir gün bile bekleyemeyiz" diyerek listeye aldınız? Bu tavrı nedeniyle yönettiğimiz tüm müsabakalar sanki şaibeliymiş durumuna geldi. 8 Mart mağdurları arasında bir akşam öncesinde maç yöneten arkadaşlarımız vardı. Eğer böyle bir durum varsa nasıl maç verirsiniz bir hakeme? Neticede herkes biliyor ki, kulüp başkanları, MHK Başkanı'nın eline bir liste verip, hem imzala hem de çıkıp açıkla dediler. Kendisi de sanki kendi tasarrufuymuş gibi bu tiyatroyu oynamayı kabul edip, inandırıcı olması için de "bilmediğiniz şeyler" var gibi süslü laflar etti. Bir MHK başkanının yapması gereken tek şey böyle bir liste dayatıldığında istifa etmek olmalıydı. Ferhat Gündoğdu, 20 sene uzak kaldığı camiada hayal bile edemeyeceği bir göreve getirilince kendini ispat etmek için akıl almaz bir yol denedi ve bu oyunun içinde yer aldı diye düşünüyorum. MHK'nın diğer üyeleri de sebepleri açıklanmayan bir konuda "böyle şey mi olur!" diyerek görevi bırakıp bunun gururunu yaşamak yerine, belki 3 ay daha 10'ar bin lira maaş alırız diye düşündüler. Hakkımı helal etmiyorum." dedi.