Yukatel Adana Demirspor 2 - 3 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Yukatel Adana Demirspor'u 3 - 2 mağlup etti. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, ligdeki ilk deplasman galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2023- 21:10 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023- 21:15