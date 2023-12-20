Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Bitexen Antalyaspor - Kasımpaşa mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı 19 Aralık Salı günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Bitexen Antalyaspor: Ataberk, Erdoğan, Veysel, Ömer, Güray, Kaluzinski, Saric, Safuri, Jehezkel, Bytyqi, Assombalonga.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, da Costa, Ben Ouanes.