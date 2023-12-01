Vavacars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Son maçında Fenerbahçe'ye mağlup olan İstanbul ekibi rakibini sahasında mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Hakan Yakın'ın İstanbulspor'u ise aldığı son 4 mağlubiyetin ardından sahasında Atakaş Hatayspor'a karşı galip gelerek nefes almıştı. İstanbulspor serinin devamı için rakibi karşısında 3 puan peşinde olacak. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2023- 20:41