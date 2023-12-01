Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
Son maçında Fenerbahçe'ye mağlup olan İstanbul ekibi rakibini sahasında mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.
Hakan Yakın'ın İstanbulspor'u ise aldığı son 4 mağlubiyetin ardından sahasında Atakaş Hatayspor'a karşı galip gelerek nefes almıştı. İstanbulspor serinin devamı için rakibi karşısında 3 puan peşinde olacak.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vavacars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı 1 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ:
Vavacars Fatih Karagümrük : Dituro, Veseli, Biraschi, Dresevic, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven, Mendes, Ceccherini, Shukurov
İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Kenio, Ndao, Mendy, Emir Kaan