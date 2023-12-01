Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Maçta gol perdesini Vavacars Fatih Karagümrük'te Valentin Eysseric açtı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Vavacars Fatih Karagümrük 49. dakikada Mendes'in golüyle skoru 2-0'a getirdi.
4 dakika sonra ise Güven Yalçın'ın asistinde Can Keleş farkı 3'e çıkartarak maçın skorunu tayin etti.
Bu sonuçla Vavacars Fatih Karagümrük puanını 17'e yükseltti.
İstanbulspor ise 8 puanla son sırada kaldı.