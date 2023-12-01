Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. hafta açılış karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Cengiz, Kilama, Ghoulam, Kerim, Matondo, Ömer, Rivas, Bashiru, Strandberg, Lamkel Ze
Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Saric, Buksa, Larsson, Erdoğan, Streek, Jehezkel, Naldo, Veysel
ATAKAŞ HATAYSPOR - BİTEXEN ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor maçı 1 Aralık Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.