Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Bitexen Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. hafta açılış karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Cengiz, Kilama, Ghoulam, Kerim, Matondo, Ömer, Rivas, Bashiru, Strandberg, Lamkel Ze

Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Saric, Buksa, Larsson, Erdoğan, Streek, Jehezkel, Naldo, Veysel

ATAKAŞ HATAYSPOR - BİTEXEN ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor maçı 1 Aralık Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.