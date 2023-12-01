Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Corendon Alanyaspor sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Corendon Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CORENDON ALANYASPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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