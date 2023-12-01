Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Yukatel Adana Demirspor sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Yukatel Adana Demirspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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