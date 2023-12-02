Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Yukatel Adana Demirspor taraftarı önünde rakibin mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.
Süper Lig'de son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Marcus Gisdol'un öğrencileri deplasmanda güçlü rakibine karşı galip gelmek istiyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsininiz.
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ:
Yukatel Adana Demirspor : Shahruddin, Svensson, Semih, Abdulsamet, Abdurrahim, Ndiaye, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang
Yılport Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Satka, Tırpan, Holse, Taylan, Emre, Ntcham, Muhammed, Marius