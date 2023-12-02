Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Ligin flaş takımlarından Yukatel Adana Demirspor evinde Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Kluivert'in öğrencileri evinde Karadeniz ekibini mağlup etmek istiyor. Yılport Samsunspor ise son 2 maçından yenilgiyle ayrılmıştı. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2023- 20:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023- 20:31