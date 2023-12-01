Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 14. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde Bitexen Antalyaspor'u konuk etti.
Gol düellosuna konu olan mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.
Ev sahibinde golleri 19. dakikada Carlos Strandberg, 62. dakikada Kerim Alıcı ve 71. dakikada Guy-Marcelin kaydetti.
Akdeniz ekibinin ise gollerini 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, 57 ve 88. dakikalarda Adam Buksa kaydetti.
Bu sonuçla Antalyaspor 20, Hatayspor 18 puana yükseldi.
Mücadele sonunda Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel kırmızı kart gördü.