Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...
CORENDON ALANYASPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Yusuf, Augusto, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Richard, Oğuz Aydın, Efecan, Novais, Sisto, Cordova.
Tümosan Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Cikalleshi.