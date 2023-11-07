Hakem skandalları zirvede! Süper Lig'de büyük kaos

DURSUN ÖZBEK: NİYE BÖYLE DAVRANIYORSUN ALİ KOÇ?

Başkan Ali Koç'un açıklamalarına yanıt veren G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Fenerbahçe başkanına bir tavsiyem var, bunları yapmayın. Türkiye'yi PKK ve FETÖ bile bölememişken sen niye böyle davranıyorsun Ali Koç? F.Bahçe Divan Kurulu'nda konuşulanları hayretler içerisinde izledim. 'TFF'de tokat atsın, AVM'de fotoğrafını çeksin' gibi sözler... Ne gerek var böyle provokatif söyleme? Ne gerek var bu gerilime?" şeklinde konuştu.