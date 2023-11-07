Süper Lig'de futbol yerini birkez daha hakem skandallarına, sert tartışmalara ve bildiri savaşlarına bıraktı.
Hakem skandalları zirvede! Süper Lig'de büyük kaos
Trendyol Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, hakemlerin verdiği kararlar hiçbir takımı memnun etmedi. Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi sonrası hakem Zorbay Küçük'ün verdiği inanılmaz kararlar sonrası, bordo-mavili bir taraftar hayatını kaybederken; Tuzlaspor'a yapılan şok suçlama da ortalığı karıştırdı. İşte kulüp başkanlarının verdiği o demeçler ve son yaşananlar...
Özellikle Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük-Mete Kalkavan ikilisinin skandal hakem yönetimleri ortalığı karıştırdı. Üst üste iki kulüpten de çok sert açıklamalar yapıldı.
Bu hafta Süper Lig ve 1. Lig'de oynanan neredeyse tüm maçlarda hakem tartışmalara yaşanırken, birçok kulüp Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'ya savaş açtı.