Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Alexandru Maxim (p) ve 50'de Denis Mihai Dragus kaydetti.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 12 puana yükseldi. Üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan Ç. Rizespor ise 14 puanda kaldı.

Ligin 12. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.