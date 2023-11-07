Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 11. haftada birbirinden önemli maçlar oynandı.
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları sona erdi. Haftanın kritik mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve zirvenin yeni sahibi oldu. Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildi. Karşılaşmaların sona ermesiyle Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. İşte yeni favori ve oranlar...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 07.11.2023- 16:51
Zorlu karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de özellikle zirve yarışı büyük bir çekişmeye sahne oluyor.
Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı yenerek önemli virajı kayıpsız geçti.