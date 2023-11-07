Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları sona erdi. Haftanın kritik mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve zirvenin yeni sahibi oldu. Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildi. Karşılaşmaların sona ermesiyle Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. İşte yeni favori ve oranlar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 16:51