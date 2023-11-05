Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Adana Demirspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Adana Demirspor maçı 5 Kasım Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Samu Saiz, Emrah, Barrow, Koita
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Semih, Abdulsamet, Rodrigues, Stambouli, Badou, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang