Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Başakşehir-Gaziantep FK mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Dubois, Opoku, Ba, Cemali, Berkay, Aleksic, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, Nkoulou, Djilobodji, Morais, Gradel, Jevtovic, Furkan Soyalp, Maxim, Draguş
BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Gaziantep maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.