Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. RAMS Başakşehir - MKE Ankaragücü mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir - Ankaragücü maçı 5 Kasım Pazar günü saat 16:00'da oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, PiatekBer.
Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Uros, Mujakic, Hayrullah, Tolga, Efkan, Pedrinho, Tasos, Rodrigues, Ali Sowe.