Tredyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmadan sonra MKE Ankaragücü başkanı ve beraberindeki 2 kişi, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sorumluların gözaltına alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.
İŞTE ALİ YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI:
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 11, 2023