Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Antalyaspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANTALYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER:
Antalyaspor: Leite, Güray, Ömer, Veysel, Bünyamin, Erdal, Saric, Safuri, Bytyq, Jehezkel, Buksa
Rams Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Deniz, Aleksic, Pelkas, Dennis, Figueiredo
ANTALYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - RAMS Başakşehir maçı 29 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.