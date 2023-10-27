Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Duhan, Gökhan, Aytaç, Gomis, Hajradinovic, Fall, Ngoy.
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Coly, Muammer, Ndao, Rroca, Loshaj, Jackson, Traore.
KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - İstanbulspor maçı 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.