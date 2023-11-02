TFF cezaları açıkladı! İsmail Kartal...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mğalup etti. Maçtan sonra yaptığı açıklamalardan dolayı teknik direktör İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edilmişti. TFF, İsmail Kartal hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mğalup etti. Maçtan sonra yaptığı açıklamalardan dolayı teknik direktör İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edilmişti. TFF, İsmail Kartal hakkında açıklama yaptı.

İşte TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

1- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 28.10.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 29.10.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü OĞUZHAN ARSLAN'ın, 27.10.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü OĞUZHAN ARSLAN'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AÇIK E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. sporcusu ERDEM CANPOLAT'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL hakkında, 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 30.10.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–GAZİANTEP FK A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. hakkında, müsabaka sonrası Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi EMRE KOCADAĞ hakkında, müsabaka sonrası Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 28.10.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. hakkında, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi HASAN YAVUZ BAKIR hakkında, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

8- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.10.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.