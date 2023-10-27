Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:
Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Burak, Ghoulam, Matondo, Aburjania, Strandberg, Dele-Bahiru, Lamkel, Dadaşov
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Boa Morte, Mane, Cardoso, Thiam
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Kayserispor maçı 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.