Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Siltaş Yapı Pendikspor - Yılport Samsunspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Siltaş Yapı Pendikspor - Yılport Samsunspor maçı 12 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Ç., Erdem Ö., Rassoul, Welinton, Nund, Endri, Lusamba, İbrahim, Diaby, Erencan, Halil.
Yılport Samsunspor: Okan, Tırpan, Satka, Drongelen, Soner, Muhammed, Bennasser, Tait, Emre, Holse, Ercan.