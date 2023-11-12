Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor - İstanbulspor mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
RİZESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Rizespor - İstanbulspor maçı 12 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Mithat, Varesanıvic, Sauer, Olawoyin, Minchev.
İstanbulspor: David Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorbjonas, Muammer, Ndoa, Mamadou, Emir Kaan.