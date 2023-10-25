UEFA ülke puanında bu sezonki sonuçlar baz alınarak yapılan sıralamada Türkiye ilk sırada yer alıyor. İlk iki sıradaki yerin korunması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımı yer alabilir.
Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla gidebilir! UEFA'nın yeni kuralı...
Son dakika spor haberleri: UEFA'dan, ülke puanı konusunda yeni kuralla birlikte gelecek sezon 3 takımla Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme hakkı ortaya çıktı. Bu sezon özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazanacak olduğu puanlar bu noktada büyük bir öneme sahip. İşte haberin detayları... BJK - FB GS HABERLERİ
UEFA ülke puanında bu sezonki sonuçlar baz alınarak yapılan sıralamada Türkiye ilk sırada yer alıyor. İlk iki sıradaki yerin korunması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımı yer alabilir.
Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu sezonki başarısı dikkat çekerken, Türkiye'nin gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılma umudu doğdu.
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak.