Süper Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu. Haftanın açılış maçlarında Hatayspor - Kayserispor ve Kasımpaşa - İstanbulspor maçları oynanacak.
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 25.10.2023- 15:50
4 büyüklerde; Beşiktaş - Gaziantep FK maçını, Mete Kalkavan, Pendikspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen, Çaykur Rizespor - Galatasaray mücadelesini Kadir Sağlam ve Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek.
İşte haftanın maçlarında görev alacak isimler
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