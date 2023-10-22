Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
İSTANBULSPOR ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Coly, Ali, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Kenio, Traore Jr.
Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Uros, Mert, Hanousek, Tolga, Efkan, Morutan, Renaldo, Rodrigues, Bajic.
İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İstanbulspor ile Ankaragücü arasındaki oynanan maç, saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.