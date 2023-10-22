İstanbulspor Ankaragücü maçı CANLI İZLE (İstanbulspor-Ankaragücü canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip ilk galibiyetini almak isterken, konuk takım da çıkışını sürdürme peşinde. İstanbulspor-Ankaragücü maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2023- 17:21