Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasındaki oynanacak maç 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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