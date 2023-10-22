Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Saiz, Kvet, Emrah, Rodrigues, Barrow

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Duhan, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy



SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanan maç, saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.