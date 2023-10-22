Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SAMSUNSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR 11'LER:
YILPORT Samsunspor: Okan, Soner Gönül, van Drongelen, Satka, Tirpan, Ercan Kara, Ait Bennasser, Tait, Emre, Holse, Mouandilmadji
RAMS Başakşehir: Volkan, Opoku, Duarte, Ba, Dubois, Pelkas, Aleksic, Deniz, Keny, Berkay, Figueiredo
SAMSUNSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasındaki oynanan maç saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.