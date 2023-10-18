Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide Halil Umut Meler görev alacak.
Ligde 9. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
21 Ekim Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler
22 Ekim Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
23 Ekim Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
İşte Süper Lig'de 9. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler;