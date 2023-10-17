Geçtiğimiz günlerde Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, teknik direktörlük görevine son olarak Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Cuiba-MT takımını çalıştıran 47 yaşındaki Portekizli teknik adam Ivo Ricardo Abreu Vieira'yı getirdi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.
İŞTE PENDİKSPOR'UN PAYLAŞIMI
✍🏼 Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira!— Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) October 17, 2023
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı.
Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/KUYvmdUWHe