Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attaman, Carole, Kemen, Kartal Kayra, Boa Morte, Ali Karimi, Cardoso, Thiam

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet, Mocsi, Emirhan, Halil, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Gaich

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Rizespor maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.