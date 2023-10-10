Süper Lig'de en çok kazanan yıldızlar belli oldu! İşte ilk sıradaki isim

Süper Lig'de en çok kazanan yıldızlar belli oldu! İşte ilk sıradaki isim

Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bu sezon çok iddialı isimleri kadrosuna kattı. Transferde imzaların atılmasının ardından ligde en çok kazanan yıldızlar da belli oldu. İşte ilk sıradaki isim ve o liste... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS TS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 12:15 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023- 12:19