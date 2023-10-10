Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu heyecanı sürüyor.
Süper Lig'de en çok kazanan yıldızlar belli oldu! İşte ilk sıradaki isim
Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bu sezon çok iddialı isimleri kadrosuna kattı. Transferde imzaların atılmasının ardından ligde en çok kazanan yıldızlar da belli oldu. İşte ilk sıradaki isim ve o liste... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS TS spor haberi)
Başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi.
Beşiktaş yaz transfer döneminde Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Daniel Amartey, Arthur Masuaku Emrecan Bulut, Tayfur Bingöl, Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic, Eric Bailly ve Gökhan İnler'i kadrosuna kattı.