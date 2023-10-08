Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak B, Kamil Ahmet, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Bashiru, Rivas, Lamkel Ze, Dadashov

Konyaspor: Paul, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Marlos, Sokol



HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Konyaspor maçı 8 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.