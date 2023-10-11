Aboubakar, Dzeko ve Icardi arasında en iyisi kim? İstatistikler onu gösteriyor!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın forvetleri bu sezon oldukça dikkat çekiyor. Aboubakar, Dzeko ve Icardi attığı gollerle taraftarları mest ediyorlar. Peki, bu santrforlardan hangisi en iyisi? İstatistikler onu gösterdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen golcüler takımlarını attıkları gollerle sırtlamaya devam etti. Takvim, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda çokça tartışılan kıyaslamayı mercek altına aldı. Cimbom'un golcüsü Mauro Icardi ligde 8 maçta 8 gol, Kartal'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar 8 maçta 4 gol, 1 asist ve Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko da 8 karşılaşmada 6 gol, 2 de asist üretti. Usta yazarlar, İlker Yağcıoğlu ile Oktay Derelioğlu Aboubakar'ın, Evren Turhan ile Ulaş Özdemir ise Icardi'nin bir adım önde olduğu görüşünü paylaştı.

RAKAMLAR 'ICARDI' DEDİ

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi 8 maçın tamamında gol atarak büyük sükse yaptı. Arjantinli yıldız bu alanda Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko ile Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ı solladı. 3 kez takımı G.Saray'a penaltı kazandıran Icardi, bu alanda da 1'er kez penaltı aldıran rakiplerini geride bıraktı. İsabetli şut alanında ise Kanarya'nın golcüsü Edin Dzeko öne çıktı. 16 isabetli şut atan Dzeko'yu 14 şutla Icardi ve 7 şutla Aboubakar izledi. Öte yandan hava toplarını 24 kez kazanan Dzeko, 16 kez rakiplerine geçit vermeyen Icardi ile 9 kez hava topu elde eden Aboubakar'ı bu alanda geride bırakmayı bildi.

İŞTE YAZARLARIN GÖRÜŞLERİ

İlker Yağcıoğlu: Aboubakar daha önde!

Zor bir soru. Üçünün ortak özelliği; attıkları gollerle takımlarını sırtlamaları. Hangisinin daha iyi olduğu, kritik maçlarda, derbilerde ve Avrupa kupalarında attıkları gollerden sonra belli olacak. Şu ana kadar arkadaşlarından en az katkıyı alan, buna rağmen çok kritik goller atan Aboubakar, bir adım öne çıkıyor gibi.

Evren Turhan: 40 yıllık Galatasaraylı gibi!

Aboubakar, Icardi ve Dzeko büyük golcüler... Birini seçsem tercihim Icardi olurdu. Geçen sezon Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Onu diğerlerinden ayıran en büyük özellik aidiyet duygusunun fazla olması. 40 yıllık G.Saraylı gibi. Arkadaşlarını oynatıyor, taraftarl iletişimi iyi ve onları ateşliyor.

Ulaş Özdemir: Tartışmasız Mauro Icardi

Tabii ki Mauro Icardi! Çünkü Arjantinli golcü, ofansif sezgileri ve son vuruş özelliği ile takımına çok önemli katkılar sağlıyor. En zor pozisyonlarda bile farkını ortaya koyuyor. Takım kötü oynarken bile kendi yarattığı pozisyonlarla sonuç alabiliyor. Ayrıca, yanındaki oyuncuları da paslarıyla oynatabiliyor.

Oktay Derelioğlu: Tercihim Aboubakar

Hepsi de çok iyi forvetler ama bir sıralama yapmam gerekirse Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'ı tercih ederim. Nedeni ise zor pozisyonları gole çevirebilmesi ve gol vuruşlarının diğer forvet oyuncularına göre daha iyi olması. İkinci tercihim Icardi olurdu. Dzeko'yu ise sonradan oyuna alırım.