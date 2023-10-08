Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor - Samsunspor mücadelesinin CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Rizespor - Samsunspor maçı 8 Ekim Pazar günü saat 13:30'da oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev
Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Soner, Mickael Tirpan, Holse, Soner Aydoğdu, Emre, Fofana, Dimata.