Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Alanya'ya galibiyeti getiren golü 18. dakikada Carlos Eduardo ve 83'de Oğuz Aydın kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90+2. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 6 maç sonra kazandı ve 10 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Fatih Karagümrük ise 6 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Alanyaspor deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. F. Karagümrük ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.