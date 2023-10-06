Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Alanya'ya galibiyeti getiren golü 18. dakikada Carlos Eduardo ve 83'de Oğuz Aydın kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90+2. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 6 maç sonra kazandı ve 10 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Fatih Karagümrük ise 6 puanda kaldı.

Ligin 9. haftasında Alanyaspor deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. F. Karagümrük ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.