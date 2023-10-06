Süper Lig'de ayrılık depremi! 7 haftada...

Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftası sona erdi. Birçok kulüp beklentilerin karşılığını alamadı. Sonuçların ardında 7 kulüp, teknik direktörleri ile yol ayrımına gitti. İşte ilk 7 haftanın ardından teknik direktörleri ile yol ayrımına giden kulüpler...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 13:10