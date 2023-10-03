Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları sona erdi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor rakiplerini yenerek şampiyonluk yolunda hata yapmadı. 7. haftanın sonunda en çok merak edilen konulardan birisi de şampiyonluk oranları. Alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte favori takım... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS TS spor haberi)
Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.
Sarı lacivertliler böylelikle ligde 7'de 7 yaptı ve 21 puana ulaştı.