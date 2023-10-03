Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor rakiplerini yenerek şampiyonluk yolunda hata yapmadı. 7. haftanın sonunda en çok merak edilen konulardan birisi de şampiyonluk oranları. Alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte favori takım... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS TS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2023- 11:27 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023- 11:31