Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE (Alanyaspor-Karagümrük canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Galibiyete hasret 2 takım, mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Alanyaspor-Karagümrük maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 20:32