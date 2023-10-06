Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...
ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Fatih, Furkan, Yusuf, Richard, Novais, Efecan, Eduardo, Oğuz, Cordova.
F. Karagümrük: Dituro, Nazım, Biraschi, Ceccherini, Levent, Feghouli, Eysseric, Shukurov, Rohden, Mendes, Serdar Dursun.
ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı 6 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.