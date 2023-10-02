Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mondihome Kayserispor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanamayan Kayserispor 10 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan RAMS Başakşehir ise 4 puana ulaştı.
Ligin 8. haftasında Kayserispor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
47. dakikada Berkay Özcan'ın pası ile ceza alanında topla buluşan Figueiredo'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına gönderdiği topta Thiam'ın sert şutunu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.
62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Figueiredo'nun sert şutunda keleci Bilal Bayazıt topu son anda kornere çeldi.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.