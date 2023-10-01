Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (Fatih Karagümrük - Kasımpaşa canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip galibiyet hasretine son vermek isterken, konuk takım da çıkışını sürdürme peşinde... Mücadeleye dair tüm bilgiler ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2023- 15:32 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023- 15:32