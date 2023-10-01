Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
F. KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA İLK 11'LER
F. Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Güven, Levent, Serdar, Ceccherini, Shukurov.
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Gomis, Ngoy.
FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 1 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.