Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
İSTANBULSPOR ANTALYASPOR İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Muammer, Ethemi, Mamadou, Emir Kaan, İbrahim.
Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šaric, Buksa, Larsson, Güray, Ömer, van de Streek, Jehezkel, Veysel.
İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İstanbulspor - Antalyaspor maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.