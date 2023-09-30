İstanbulspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE (İstanbulspor - Antalyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında İstanbulspor sahasında Bitexen Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip galibiyet hasretine son vermek isterken, konuk takım da çıkışını sürdürme peşinde... Mücadeleye dair tüm bilgiler ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2023- 17:43