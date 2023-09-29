Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Süper Lig

Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2023- 12:52 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023- 12:52