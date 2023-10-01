Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Kasımpaşa, 3. dakikada Ceccherini'nin kendi kalesine ve 6. dakikada da Aytaç Kara'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Aytaç, 34. dakikada kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.

Karagümrük, 43. dakikada Ceccherini ile farkı 2'ye indirdi ve ilk yarı Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

89. dakikada Kasımpaşa'nın futbolcusu Claudio'nun kendi kalesine attığı golle durum 3-2'ye geldi.

Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Karagümrük ise 6 puanda kaldı.