Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 7 puana yükseldi. 7 maçtır yenilmeyen Hatayspor ise 11 puana yükseldi.

Ligin 8. haftasında Sivasspor deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında sol kanattan Charisis'in ortaya çevirdiği topa ön direkte Manaj hamle yaptı ve kaleci Erce'nin yanılması sonucu top uzak köşeden ağlara gitti. Bu pozisyonda Manaj'ın hamlesi için ofsayt bayrağı kalktı.

27'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emrah topu sürdükten sonra şutunu çekti, top kaleci Erce'nin solundan auta gitti.

44'üncü dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında topla ceza sahası içerisine kadar sokulan Dele-Bashiru'nun sert şutunda top üstten auta gitti.

45'inci dakikada Sivasspor'un sol kanattan kullandığı kornerde topa yükselen Caner'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

50'nci dakikada Sivasspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Uğur'un ortasına ön direkte Manaj kafayı vurdu. Uzak köşeye doğru giden topa kaleci Erce son anda dokundu, direkten dönen topu savunma kornere gönderdi.

73'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında rakip ceza sahası önünde Barrow'dan pası alan N'jie, yayın gerisinden sol ayağı ile şutunu çekti, yerden giden top kaleci Erce'nin bakışları arasından direğin dibinden auta gitti.

76'ncı dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında içeriye doğru sokulan Lamkel'in ortasında topu kontrol eden Rivas'ın şutunda top direkten döndü.

90'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Barrow'un pasıyla topla buluşan Saiz'in şutunda top az farkla direğin dibinden auta çıktı.