Haberler Süper Lig Haberleri Samsunspor 1-2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Samsunspor 1-2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU - ÖZET Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karadeniz ekibi teknik direktörsüz çıktığı karşılaşmada Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2023- 22:00









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Süper Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşmasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.



Hafta içinde Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi rakibine 2-1 mağlup oldu.



Gaziantep FK'yı galibiyete taşıyan golleri Draguş ve Jevtovic kaydetti.



Samsunspor tek golü penaltıdan Ntcham'dan geldi.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 6 yaptı. Samsunspor ise 1 puanda kaldı.



Süper Lig'de 8. haftada Gaziantep FK deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Samsunspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.